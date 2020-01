Tellijale

Sotside üks tähtsaim võit oli kolmapäevasel arutelul lasteaia kohatasu külmutamine: 2021. aasta algul jääb Tartus lasteaia kohatasu tänavuse aastaga samaks, mis on ühe lapse kohta 81 eurot kuus. «Meie soov oli kohatasu külmutada ka 2022. aastaks, aga selle kallal saame tööd jätkata juba linnavalitsuses,» sõnas Pikhof. Ta lisas, et praegu on neil võimalik teha muudatusi, mis puudutavad 2021. aasta eelarvet, selle aasta eelarve on juba vastu võetud. Järgmise aasta oktoobris ootavad ees uued valimised.