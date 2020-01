Festivali Draama juhib tänavu teatriteadlane

«Programmist ühe osa moodustavad praeguse plaani kohaselt Tartu enda teatrite küllakutsed teistele Eesti teatritele,» lisas ta. «Teise osa programmist moodustavad lavastused, mis on aastaauhindade nominendid. Lisaks tahaksin pakkuda sisukat metaprogrammi.»

Tartu teatrite all peab Toome silmas Vanemuist, Tartu Uut Teatrit, Musta Kasti, Karlova ja ERMi teatrit.

Veebiportaalis Tartu Kultuuriaken (seisuga 23. jaanuar kell 19) ja ka Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna koostatud trükises «Mis toimub Tartus? 2020» on kirjas Draama toimumise ajaks 14.-20. september. Toome ei osanud öelda, kuidas niisugune vale aeg on sinna sattunud.

2004. aastal alguse saanud sihtasutuse Eesti Teatri Festival tegevust suunab viieliikmeline nõukogu, mille uues koosseisus on Raivo Põldmaa (esimees), Merle Mäesalu, Urmas Klaas, Viljar Pohhomov ja Jaanus Rohumaa.

Hedi-Liis Toome on praegu ühtlasi Tartu ülikooli teatriteaduse lektor. Ta on olnud muu hulgas Endla teatri kommunikatsioonijuht, TÜ innovatsioonikoolide koordinaator ja Eesti teatriliidu organisatsioonisekretär. Ta on kirjutanud palju erialaseid artikleid ja koostanud teatriteemalisi kogumikke.