Tartu jäärott avatakse draakonitantsu saatel

Laupäeval üles astuva tantsuansambli ladinakeelne moto – Gens una sumus et in omnia parati (e k oleme üks pere ja kõigeks valmis) – kinnitab, et väljakutse ehk koos esinemine on just õige tantsurühma õlul. Nimelt on Eesti draakoni- ja lõvitantsijate juhendaja Tauri Buschi sõnul draakoni- ja lõvitantsutraditsioonil hiina uusaastapidustustel äärmiselt oluline osa.