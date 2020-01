Linnamuuseumis kohtab kolme haruldust

Tegelikult trükiti Venemaal üksikutel juhtudel pildiga postkaarte juba enne 1894. aasta korraldust, sest ametlike postkaartide kirjaküljel olid pildid lubatud, ning nii on teada näiteid, kus sinna on trükitud väike pilt, täpsustas Ilomets. Nii saab linnamuuseumis näha Liivimaa tollase pealinna Riia vaatega postkaarti, mis on saadetud 16. detsembril 1893. aastal Riiast Hollandi linna Tilbergi, see tähendab enne seda, kui vaatepostkaardid Venemaal ametliku kasutusloa said. Filokartija andmetel on see teadaolevalt vanuselt teine Vene keisririigi territooriumil postist läbi käinud piltpostkaart, mis on säilinud.

Nagu hullus

Indrek Ilometsa ja Andrus Rüütli kogudesse kuulub tuhandeid piltpostkaarte. Mõlema mehe eriline huvi on Tartu, nende mõlema kogus on umbes kolm tuhat Tartuga seotud trükipostkaarti ning lisaks fotopostkaardid, mida on «lõputu kogus», nagu märkis Ilomets.

Tema hinnangul on Eestis tõsiseid postkaartide kogujaid mõnikümmend ning on kollektsionääre, kelle kogud on tema ja Rüütli omadest suuremadki. Paljud on aga spetsialiseerunud mingi kindla sündmuse või piirkonnaga seotud postkaartide kogumisele.

Ilometsa huvi postkaartide kogumise vastu sai alguse 7. klassis, kui ta Peetri täikal nägi kingakarbitäit postkaarte, mis maksis kümme rubla. Seda raha noorel mehel välja panna ei olnud, kuid tasapisi hakkas ta neid ükshaaval koguma. «Aga alates 1987. aastast võib seda juba haiguseks nimetada,» nentis Ilomets.

Kollektsionäärid vahetavad omavahel postkaarte, näiteks spetsiaalsetel «hullude kokkutulekutel» (Ilometsa määratlus), kuid palju kasutatakse ka interneti oksjonikeskkondi. Sõltuvalt tiraažist võib mõne postkaardi hind küündida ka sadadesse eurodesse, kuid nagu rõhutas Ilomets, on rahaline väärtus kogumise juures tinglik.

«Näiteks on minul mingi orden, teisel mehel aga postkaart, mida hakkame vahetama. Võime öelda oma asja väärtuseks suvalisi numbreid, näiteks 2000 eurot ja pärast võime olla mõlemad rahul, et meil on 2000-eurone asi, kuigi raha pole tehingu käigus üldse läbi käinud,» arutles Ilomets. KASPAR KOORT