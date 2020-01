Tänavune loodusfestival teeb digipöörde

Ta lisas, et digiloodus pakub palju enamat ning ei ole pelgalt ekraanilt vastu vaatav loom, taim või seen andmebaasis. «Nutirakendused loovad täiesti uusi võimalusi elus- ja eluta looduse uurimiseks, tundma õppimiseks ja säilitamiseks või ka taaselustamiseks. Digiloodusega avame looduse seni peidetud tahud,» selgitas Truuverk.

Loodusfestivali kavas on ka traditsiooniks saanud üle-eestiline loodusvaatluste maraton, mis sellel aastal leiab aset 6.‒7. juunil. Avalikud vaatluspunktid paiknevad taaskord üle Eesti, kus kõigil huvilistel on võimalik osa võtta ja linnuvaatlusega tutvust teha juhendajate kaasabil. Kõik maratoni käigus tehtavad vaatlused sisestatakse Elurikkuse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile kättesaadavad.