Reformierakond lõpetas Tartus koostöö Keskerakonnaga

Eile hommikul alanud aruteludes pakkus sügisel Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitud Jaan Toots välja, et kriisi lõpetamiseks astuks kogu linnavalitsus tagasi.

Linnapea tagasi ei astu

«Jaan Toots tegi kell 11 kohtumisel ettepaneku, et selle koalitsiooni lõpetamiseks astuks kogu linnavalitsus tagasi, ja me alustaksime nullist Keskerakonnaga koalitsioonikõnelusi, sõlmiksime uue koalitsioonilepingu,» rääkis Reformierakonna Tartu piirkonna esimees ja Tartu linnapea Urmas Klaas (pildil). «Oli veel ka teine variant laual, et pärast koalitsiooni lõpetamist alustada mõne suuremarvulise liidu moodustamiseks kõnelusi, aga me leiame, et soovime teha koostööd väärtuste järgi ja meie väärtuseks on see, et Tartu saaks kultuuripealinna ettevalmistustega edasi minna konstruktiivselt, palju tööd on teha, ning kellegi huvides ei ole segaduse jätkumine olukorras, kus ka tänane päev näitas, et Keskerakonnas ei ole ühte meelt.»

Klaas lisas, et tarvis on selgete sõnumitega edasi minna.

Keskerakonna liider Jaan Toots kinnitas, et eilsetel aruteludel Keskerakond teavitas, et Monica Randa nad umbusaldama ei hakka. «Ütlesime, et kindlasti peab see koalitsioon tagasi astuma, sest see on moodustatud eelmise juhatuse poolt, sinna on kõik need mured ja vaevad maetud,» sõnas Toots.

Kuigi linnapea Urmas Klaasi sõnul on abilinnapea Ranna umbusaldamisest varem korduvalt juttu olnud, kinnitas Toots ajakirjanikele hoopis muud.

«Ma ei ole kordagi ütelnud, et me avaldame umbusaldust, meie ütlesime, et ta ei sobi ja peab astuma tagasi, kui ta seda ei teinud, heideti ta erakonnast välja. Me ei ole kordagi öelnud, et läheme teda umbusaldama, mitte kordagi,» jäi Toots endale kindlaks.

Poleks eales uskunud, et üks erakond, kes on palunud ühel oma liikmel tulla teise linna abilinnapea tööd tegema, hakkab teda ise umbusaldama ja tagatipuks viskab veel oma ridadest välja, ütles Heljo Pikhof.

Eile õhtul kell viis arutasid kujunenud olukorda Tartu volikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmed, kell 18 oli kohtumine Keskerakonna fraktsiooni liikmetega, kus linnapea Klaas tegi teatavaks, et koostöö on lõppenud.

«Reformierakonna prioriteet on tegeleda linnale oluliste küsimustega, mitte koalitsioonipartneri sisetüli lahendamisega. Meil on varem Keskerakonnaga Tartu linnavolikogu koalitsioonis olnud hea koostöö, kuid Keskerakonna asjade ajamise viis on viimasel ajal muutunud,» märkis Klaas pressiteates.

Linnavolikogus 20 kohta omava Reformierakonna ja seitsme kohaga esindatud Keskerakonna koalitsiooni lagunemise tingis Keskerakonna Tartu piirkonnas viimastel kuudel keenud konflikt, mille tulemusena heideti märkimisväärsete etteheideteta parteist välja ametisolev abilinnapea Monica Rand. Viimase mahavõtmine abilinnapea kohalt nõudnuks ka Reformierakonna fraktsiooni üksmeelset tuge, kuid seda ei soostunud viimased pakkuma.

Ametlikke koalitsioonikõnelusi alustaval Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga fraktsioonil on volikogus kaheksa kohta.

Mis neil üle jäi!

Tartu sotsiaaldemokraatide piirkonna juht Heljo Pikhof tõdes, et sellist asjade käiku võis juba mõnda aega aimata. «Kui võimuliidul pole ühes olulises küsimuses hääli koos, siis on ju loogiline, et hakatakse otsima teistsuguseid lahendusi. Mis neil ikka üle jäi, nii ei saanud edasi töötada,» arutles ta.

Muu hulgas avaldas Pikhof hämmastust viimastel kuudel Keskerakonna Tartu piirkonnas toimunu üle. «See on siin olnud täielik teater! Poleks eales uskunud, et üks erakond, kes on palunud ühel oma liikmel tulla teise linna abilinnapea tööd tegema, hakkab teda ise umbusaldama ja tagatipuks viskab veel oma ridadest välja.» Pikhofi arvates saanuks Keskerakonna piirkonna juht Jaan Toots abilinnapea Monica Rannaga väga vabalt vastastiku kasulikku koostööd jätkata. «Kindlasti olnuks see võimalik, minul on Rannast ainult head muljed,» lausus ta.