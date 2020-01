Võimukõnelustele minevate Tartu sotside juht: see on siin olnud täielik teater!

Muu hulgas avaldas Pikhof hämmastust viimastel kuudel Keskerakonna Tartu piirkonnas toimunu üle. «See on siin olnud täielik teater! Poleks eales uskunud, et üks erakond, kes on palunud ühel oma liikmel tulla teise linna abilinnapea tööd tegema, hakkab teda ise umbusaldama ja tagatipuks viskab veel oma ridadest välja.» Pikhofi arvamuse kohaselt saanuks Keskerakonna piirkonna juht Jaan Toots abilinnapea Monica Rannaga väga vabalt vastastiku kasulikku koostööd jätkata. «Kindlasti see olnuks võimalik, minul on Rannast ainult head muljed,» lausus ta.