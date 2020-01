GALERII: Michael Jacksoni koreograaf rabas tantsijad jalust

Maineka Ameerika tantsutrupi Elite Force Crew’ liige Link on tantsinud koos Michael Jacksoni, Will Smithi, TLC ja Mariah Careyga. Ta on esinenud Michael Jacksoni muusikavideos «Remember the Time» ning Will Smithi videotes «Miami» ja «Men in Black».

Pärast neljatunnist koolitust laupäeval jätkus paarikümnel tantsijal indu ka pühapäevasteks eratreeninguteks. FOTO: Erakogu

Väärt õpetaja

Koolitusel näitas Link eestlastele, kuidas tantsitakse hiphopi sünnimaal Ameerikas. Osalejate oskused pandi proovile juba esimese tunni jooksul, kui õpiti selgeks ligi 40 tantsusammu koos õigete terminitega. Lisaks keskendus ta musikaalsusele ja hiphopi stiili tunnetuse õpetamisele. Pärast kaht tundi olid trennisärgid läbimärjad, aga tantsijate pilgud endiselt uudishimulikud.

Jalad said vatti, aga treenida tuli ka omavahelist suhtlusoskust. Link selgitas, et tants on sotsiaalne tegevus, kus omavaheline tunnete väljendus on väga tähtis. Nelja tunni järel oli ta koolitusega väga rahul. «See on väga oluline, et tantsijad tunneksid põhielemente ja samme. Et neid sooritada, on vaja harjutada ja veel kord harjutada,» sõnas Link.

Koolitusel osalenud JJ-Streeti Tartu tantsutrupis harjutava Kadi Ruukeli suur eeskuju on Link olnud pikalt. «See inimene elab kultuuris, mida mina fännan. Ta olemus ongi tänavakultuur,» rääkis pühapäeval lisatreeningus osalenud Kadi Ruukel. «Fakt, et selline inimene tuli Eestisse koolitusi andma, tundub utoopiline, kui sellele tagantjärele mõelda. Võimalus osaleda tema eraklassis Eestis tundus mulle midagi sellist, mida ei saa kasutamata jätta.»

Tartumaalt osales kuulsa treeneri koolitusel inimesi nii Tartust, Elvast kui ka kaugemalt. FOTO: Erakogu

Back to The Basicsi koolituse idee autor, JJ-Streeti tantsukooli looja Joel Juht ütles, et selgelt oli näha, kui väga osalejatele hiphopiguru meeldis. «Koolitus oli väga põnev ning alati on võimalik aru saada, kui hea õpetajaga on tegemist,» sõnas Juht. Tema sõnul mängis rolli nii oskus kui ka soov osalejatega koos positiivne energia saavutada. «Näha oli tema kogemust, oskusi ja väga head osalejate taseme tunnetamist. Kahjuks pole maailmas palju selliseid treenereid, kes ei otsi üksnes tähelepanu,» lisas Juht.

Eestis on tänavatantsustiilid viimaste aastatega järjest rohkem menukamaks muutunud ning nüüd seisavad kaalukausil kvaliteet versus kvantiteet. JJ-Streeti Tartu treener Kreete Uustalu rääkis, et noortele on maailmatasemel treeningud varajases eas väga vajalikud. «Keegi ei pidanud sõitma USAsse, vaid sama tase toodi koju kätte. Link suutis lühikese ajaga panna tantsijatel maksimaalselt tööle nii aju kui ka keha, treenides mälu ja füüsist korraga,» selgitas Uustalu. «Kuigi see oli kõva katsumus, said osalejad aru, kui palju tuleb endaga vaeva näha.»

FOTO: Erakogu

Ole sina ise

Kairi Jerlov, kes on sama tantsukooli treener Tartus ja lähipiirkondades, võttis koolitusest osa koos eri vanuses õpilastega. «Lastele meeldis väga üks harjutus, kus kavast tuli ära tunda kõik sammud koos nimedega. See oli nutikas mõtlemisülesanne, mis palju elevust tekitas,» rääkis Kairi Jerlov. «Seevastu vanematel osalejatel oli inspireeriv näha tantsijat, keda nad on pikalt jälginud. Alates esimest liigutusest said nad aru, et see on tase omaette.»​

Ameerika tantsulegend jäi eestlatele meelde laia naeratuse ja siira olekuga. FOTO: Jakob Meier

Ühed noorimad õpilased sõitsid Tartumaalt Tallinnasse koos treener Annely Kõrveliga. «Pisikesed tulid pärast koolitust minu juurde ja ütlesid, et neil polnud aimugi, et nii palju samme on olemas,» rääkis Annely Kõrvel. Oma muljeid oli tal raske jagada, sest sõnadest jäi puudu. «Kirjeldamatu. Minu jaoks jäi kõlama mõte, kus Link rõhutas, et kõik peaksid julgema eristuda ja olla nemad ise,» lausus ta. «Uskumatu on veel see, kuidas ta suutis inimestega saalis hoida kogu aeg kontakti ja säilitada hea emotsiooni.»