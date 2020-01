Katse: mida arvab massaažitoolist elukutseline massöör?

Kas see aga leevendab sundasenditest tekkinud pinged ka päriselt või on rohkem nagu lahenduselaadne toode? Kes võivad sinna istuda ning missugustel puhkudel on igasugune massaaž vastunäidustatud?

Et küsimusi on rohkem kui vastuseid, palus Tartu Postimees selgitusi ja massaažitooli Ultra Plus katsetada Tartu tervishoiukõrgkooli massööri õppekava juhtival õpetajal Aleksandra Vähil ning viimast aastat Eesti massaaži- ja teraapiakoolis õppival Säde Lee Remmelil.

Kas masin või inimene?

Aleksandra Vähi tunnistas, et on massaažitoolide suhtes skeptiline. Ta on varem vaid korra sama otstarbega toolis istunud. «Me oleme kõik erineva pikkusega, mistõttu need mudivad nagad võivad mõnel inimesel hakata muljuma hoopis luid ja see võib kaunis valus olla,» selgitas ta.

Massaaži ei tohi teha joobes või pohmellis inimesele, sest see kiirendab ainevahetust, mürgid jõuavad siis kiiremini vereringesse ja nii võib isegi surra.

Lisaks ei masseeri enamik massaažitoole jalgu üldse ning inimeste esiosa jääb üleni puutumata. «Issake, kuidas pigistab sääri,» ehmatas Vähi esialgu Ultra Plusi tooli peale, mis masseerib ka jalgu. «See tool tahab mind ikka kangesti kokku pressida. Meeldiv üllatus on see, et jalataldu võtab ka.»

Aga miks peaks inimestel massaaži vaja olema? Põhjused on erinevad. On lihtsalt lõõgastusmassaaž, mille eesmärk ongi mõnu pakkuda, selgitas Säde Lee Remmel. Ent massaažiga saab leevendada ka mitmesuguseid tervisehädasid, näiteks parandada liigesliikuvust, verevarustust ja ainevahetust, sellepärast tehakse enne ja pärast võistlusi ka spordimassaaži.

Remmeli sõnul on mõistlik enne ja pärast operatsiooni teha lümfimassaaži, sest see aitab turseid alandada. «Inimesed, kellel lümfiga mingeid probleeme pole, ei pruugi pindmise ja paindliku lümfimassaaži mõttest üldse aru saada,» selgitas Vähi. «Samas annab see silmanähtavaid tulemusi juba massaaži tegemise ajal neile, kellel on lümfiprobleem, näiteks pärast rinnavähioperatsiooni, kui lümfisõlmed on eemaldatud ja käsi on selle pärast tursesse läinud.»

Massaaži puhul on suurem efekt näha siis, kui hädasid on rohkem, märkis Remmel. Kuid Vähi rõhutas, et sageli ei käida massaažis tervisehädasid ennetamas, vaid leevendamas juba tekkinud probleeme ning see pole õige. «Massaaž ei ole võluvits kõigi hädade parandamiseks, küll aga võib see pakkuda leevendust,» ütles Vähi. Ta lisas, et üks peamisi põhjuseid, miks meil on rohkem tervisehädasid, on see, et inimesed on nõrgaks jäänud.

«Võib-olla inimesed vanasti ei vingunud nii palju ka, aga füüsilist tööd tehti samuti rohkem,» arutles Vähi. Sellepärast on järjest olulisem mitmekülgne liigutamine ja eriti jõutrenn. Pole vahet, kas liigutamine tuleb tingimata jõusaalist või näiteks puude tassimisest, parim variant oleks mitmekülgne trenn, et ühe sundliigutusega mingeid lihaseid liialt ära ei väsitaks.