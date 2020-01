Vooremaalased varusid Eesti rahvuseepose helisalve

Jõgevamaal Kääpal asuv Kalevipoja muuseum ärkab mais uuele elule. See tähendab, et maja on nüüd renoveeritud ja uueneb ka muuseumi ekspositsioon. Püsinäituse ühe osana lugesid vabatahtlikud sealsamas linti rahvuseepose «Kalevipoeg» algusest lõpuni.