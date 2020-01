PILDID ⟩ Reformierakond lõpetas Tartus koostöö Keskerakonnaga

«Kujunenud olukorras, kus Keskerakond ei ole ühtne küsimuses, kuidas lahendada erakonna sees tekkinud vastuolud, on keeruline näha, kuidas Keskerakond saaks Tartu linna juhtimises osaleda,» ütles linnapea Klaas.

Tema sõnul pole praeguse olukorra jätkumine Tartu huvides. «Reformierakonna prioriteediks on tegeleda linna jaoks oluliste küsimustega, mitte koalitsioonipartneri sisetüli lahendamisega. Meil on varasemalt Keskerakonnaga Tartu linnavolikogu koalitsioonis olnud hea koostöö, kuid Keskerakonna asjade ajamise viis on viimasel ajal muutunud,» märkis Klaas.