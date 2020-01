Jabur draamasari «Õhtud Tartus»

Miks siis on Tartus jõutud olukorda, kus linnavalitsuse püsimist ohustab inimene, kes ise ei ole Tartu linnavolikokku kandideerinud ja kellel pole sisulisi etteheiteid abilinnapea tööle? Usun, et säärase olukorra on põhjustanud Eestis pikkamisi kaldu vajunud poliitiline kultuur. On omaks võetud ja tsemenditud volinike vahelt jooksev müür. On koalitsioon ja opositsioon. Müür jooksebki nende vahelt ning seetõttu ei toimu ka reaalset otsustamist kohalikus volikogus ega riigikogus. Kuigi tegelikult sisulised arutelud peaksidki riigikogus ja volikogudes toimuma. Ja arvesse peavad minema kõigi osaliste head ettepanekud. Kuid Eestile on kombeks, et opositsioon ei esita häid ettepanekuid.