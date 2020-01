Aadu Must: jääb mulje, et keegi on Jaan Tootsi ära kasutanud

Linnavolinik Verni Loodmaa on Tartu kohalikus poliitikas kujunenud olukorra kohta öelnud, et see on nii jabur, et keeruline kommenteerida. Kuidas teie seda näete?

Mul on raske leida lahendust olukorras, kus erakonna piirkonnajuht ütleb, et ta ise ei taha linna juhtimises osaleda, aga püüame kedagi teist … no püüame ikka leida. Seda, kes väga hästi selle koha peal töötab, seda tahame välja vahetada. Aga miks, sellest aru ei saa. Kas selle pärast, et on tema vastu kandideerinud, või selle pärast, et on naisterahvas, või lihtsalt nägu ei meeldi. Ma lihtsalt enam ei saa sellest aru.

Abilinnapea kandidaadiks Aleksandr Širokovi toomine tekitab nõutust ja hämmeldust, samas olevat olnud ka teine kandidaat.

See kindlasti on, aga tema nimi pidevalt muutub. On jutud käinud, et Toots on üritanud otsida, aga need inimesed ise, kellele ta pakkumise on teinud, ei ole sellest vaimustatud. Kuid kuulen, et üks inimene, kellele abilinnapea kohta pakuti, on ammu-ammu erakonnast lahkunud, Širokov on erakonnast välja heidetud. Olevat keegi, kes olevat riigikogusse meie nimekirjas kandideerinud, on akadeemilises ringkonnas tugev inimene, abilinnapea peab hajutatud tähelepanuga tegelema kümne asjaga korraga. Jutuks olnud härrasmees tegeleb ühe asjaga korraga ja süvitsi. Hästi keeruline.

Reformierakond vaatab asjade arengut pika hambaga, käriseb igast otsast. Mis nüüd saab?

Nagu ma aru saan, ei ole Tartus olnud ühtegi sellist koalitsioonipartnerit ega opositsionääri, kelle erakonna juht oleks nii palju käinud Reformierakonna piirkonnajuhi juures, et kuulge, lahendage palun meie probleem.

Niipalju kui olen reformierakondlastelt küsinud, nad ei taha seda teha.

Lõppude lõpuks on Reformierakond arutanud asja ka oma koosolekutel. Ma ju täpselt ei tea. Tunnen reformierakondlasi, aga nende informatsiooni ei oma. Aga väidetavalt on see meeleolu, et meie ei pea olema Jaan Tootsi lapsehoidjad. Et see ei ole ühe, kahe või kolme inimese arvamus ainult.

Kui Keskerakonna sellele tiivale appi ei minda, kes tahab Randa Širokoviga asenda, siis see osa Keskerakonnast enam ei ole koalitsioonis. Siis jääte volikogus teie ja Panova – vähevõitu.

Mul on samad mured. Aga ausalt öeldes jääb mul kohati mulje, et tegelikult on Jaan Tootsi keegi ära kasutanud. Lõppude lõpuks olen kuulnud seda ka, et minu suunas on ühel ja teisel etteheiteid. Kõige lõbusamad asjad, mida olen kuulnud, et ma olevat Tallinna televisiooni kinni pannud, seda tegu on hukka mõistetud. Siis on öeldud, et hakkasin venelasi vihkama. Tallinnas oli ka jutt, et olen Putini käepikendus, kuna kutsun Vene riigiduuma liikmeid Eestisse külla. Olen ka mees 36 näoga, nagu olen kuulda saanud. Eks nüüd ise tean, mida enne ei teadnud.