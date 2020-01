Tartu ülikooli kliinikum kuulutas välja Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärgu riigihanke

Maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärk on loogiliseks jätkuks Tartu ülikooli kliinikumi 2008. aastal valminud esimesele ning 2015. aastal valminud teisele ehitusjärgule.

«Kolmas ehitusjärjekord tähendab kahe uue korpuse ehitamist. M-korpus, millest saab uus lastehaigla, hakkab paiknema senise erakorralise meditsiini osakonna parkla asemel H-korpuse jätkuna,» tutvustas Tartu ülikooli kliinikumi projektijuht Toomas Kivastik.

Erakorralise meditsiini osakonna parkla rajatakse maa-alusena keldrikorrusele. M-korpus mahutab kuus maapealset ning kaks maa-alust korrust koos parklaga ning kogu uusehitise brutopinna suurus on ligikaudu 20 000 ruutmeetrit.

«Teine uus hoone on projekteeritud praeguse C-korpuse asemele ning uue ehitamiseks tuleb vana hoonetiib lammutada. Tulevasse C-korpusesse rajatakse uus operatsiooniplokk ja kõrvakliinik, samuti hakatakse seal tegelema naistekliiniku perekeskuse külastajate ning näo- lõualuudekirurgia eriala patsientidega,» sõnas Kivastik. Uus C-korpus ehitatakse nelja maapealse ning ühe maa-aluse korrusega ning kogu korpuse brutopind on ligikaudu 13 600 ruutmeetrit.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul seati eesmärgiks projekteerida ligikaudu 33 000 ruutmeetri suurune kolmas ehitusjärk ülikoolihaigla erisusi arvestades.

«Lisaks sellele, et esmane eesmärk on tagada patsiendikeskne tervishoiuteenuse korraldus, on samavõrd oluline ka töötajate heaolu nende igapäevase töö tegemiseks. Samuti oli üheks lähteülesandeks pidada silmas kliinikute kui Tartu ülikooli õppebaaside kaasajastamist. Ülikoolihaigla moodne taristu annab lisaväärtuse nii erialaseks arsti- kui ka teadustöö läbiviimiseks,» ütles Eelmäe.

Maarjamõisa III ehitusjärgu projekteerijateks on SWECO Projekt AS ja Architecture Workshop Finland Oy. «Kliinikumil on olnud projekteerijatega rohkem kui kahe aasta jooksul väga hea ja tulemuslik koostöö, mille elluviimine peab nüüd jätkuma koostöös ehitajaga,» sõnas Tartu ülikooli kliinikumi tehnikateenistuse direktor Peep Pitsner.