Kalevipoja eepose lugesid linti 65 inimest kahe päeva jooksul

Kalevipoja Koja juhatuse liige Annika Oras märkis, et lugemata on veel vaid eepose üks sissejuhatuse lugu, mille nad on hoidnud ekspositsiooniloojatele ja sihtasutuse nõukogu liikmeile ning võibolla veel paarile tähtsale inimesele, kes on muuseumi projektiga tihedalt seotud.

Praegu on raske öelda, kui pikk see salvestus kokku tuleb, sest iga inimene luges omas tempos. Ka võtab kokklõikamine veel aega. Salvestus käis nädalavahetusel muidu kahes stuudios korraga. Laupäeval töötati kella 10 kuni 18ni ning pühapäeval kella 10 kuni 15.30ni.

«Eks me võibolla 50 aasta pärast saame aru, mis me nüüd eile ja üleeile korda saatsime,» ütles Annika Oras. «Igal juhul on hästi vägev tunne sees. Sellist eepose kooslugemist on tehtud ju ennegi, aga meie pole neil kordadel kohal olnud.»

Ta lisas, et Kalevipoja muuseum on tänulik kõigile, kes leidsid mahti eepose lugu salvestama tulla. «Kõige tuntum inimene 65st käinust oli ilmselt kultuuriminister Tõnis Lukas. Siis sattusid Tallinnast juhuslikult meie juurde möödasõidul olevad Piip ja Tuut ehk siis Haide ja Toomas. Tartust tulid kohale Mafalda ja Loreida ehk Astrid ja Iiri. Lisaks muud sõbrad. Oli nii vallaametnikke, volikogu liikmeid, kultuuriinimesi, kaupluse töötajaid, lasteaednikke, koduseid emmesid, lapsi, pensionäre, külateatri liikmeid, teadlasi, ERMi ja Palamuse muuseumi töötajaid, muinsuskaitseameti liikmeid, ajakirjanikke. Oma osa luges sisse ka muuseumimaja renoveerimistöid teinud Tartu Ehituse juht. Niisiis – inimesi oli kõrvalmajadest, Voorelt, Mustveest, Palalt, Maarja-Magdaleenast, Kuremaalt, Palamuselt, Alatskivilt, Kasepäält, Pajusist, Jõgevalt, Tartust, Elvast, Tallinnast ja veel kuskilt. Viimasel hetkel jooksis uksest sisse üks kooli juht, kes oli kaugemalt kohale kihutanud ja uuris, et äkki veel jätkub talle mõni lõiguke. Oli ka neid, kes enam ei mahtunud lugema, sest kõik osad olid juba ära jagatud.»