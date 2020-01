Tellijale

Ujula 25 naaberkrundil Staadioni tänaval on maakive veel, ent seal elav Malle Navi ei taha uskuda, et kivi võinuks tema hoovist liikuma pääseda.

«Krõbin ja litakas käisid, vaatasin aknast välja ja hüüdsin sõbrannat, et tulgu nüüd müstikat vaatama!» rääkis Imbi Kruuv naerul sui. Kruuvi maja köögiaknast on näha kuur, mille sein on üksiti ka loodusliku nõlva toestamise müür, sest Staadioni ja Ujula tänav asuvad ürgses järsus jõesängis. Kuuri katuse sees oli ühtäkki suur auk ning maas lömastatud pange peal suur kivi.