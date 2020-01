Oravad lahendavad Tartu võimukriisi

Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov on küll Keskerakonna kandidaat Tartu abilinnapea kohale, kuid Reformierakonna käes on vastus, kas temast ka abilinnapea saab.

Peipsiääre vallavanema Aleksandr Širokovi väljavaated saada Tartu abilinnapeaks on kasinad, kuigi Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus teatas läinud neljapäeval, et just see mees on parim kandidaat asendama linnavalitsuses erakonnast välja heidetud Monica Randa.