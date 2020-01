Priit Pullerits: suur mõõduvõtt paistab lootusetu

Venelaste paljuviidatud ilmaportaal Gismeteo teatas lõppenud nädala teises pooles, et kahel järgmisel nädalal, jaanuari lõpuni, püsib ilm maratoni stardilinnas Otepääl valdavalt plusspoolel, vaid öösiti langeb temperatuur mõnikord paar pügalat alla nulli. Norrakate portaal yr.no kinnitab laias laastus venelaste prognoosi. See tähendab, et isegi kui miskit sajab, siis ei saja lund, ja teiseks tähendab, et kunstlume tootmise võimalused on olematud. Piisavalt külma selleks ei jätku.

Millest omakorda järeldub, et sel kuul Eestis maratoniks erialast ettevalmistust lumel teha ei saa, isegi mitte Tehvandil.

Jaanuari-veebruari vahetuseks lubab prognoos mõnda külmakraadidega päeva, aga seejärel pöördub ilm taas plussi. Mõistagi tasub meeles pidada, et mida pikemaks ajaks on tehtud ilmaprognoos, seda ebausaldusväärsem see on. Isegi kui ennustustest hoolimata külma teeb, tuleb silmas pidada, et ega ainuüksi külmast piisa. Vaja on ka lumesadu. Suurt lumesadu.

Kui lund jaanuari lõpust alates ei tule, jääb loota – ja lootus surevat viimasena –, et äkki tuleb nii palju külmakraade, viis-kuus, et saaks hakata tegema kunstlund. Et Tartu maratoni saaks pidada vähemalt Tehvandi kuue kilomeetri pikkusel kunstlumeringil, nagu kolm aastat tagasi. Veebruari algusest jääb Tartu maratonini kaks nädalat.

Karta võib, et Tartu maratonist, kui see üldse toimub, kujuneb kannatuste rada.

Kunstlumeraja tegemine ei käi paraku üleöö. SA Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Jaak Mae pakub, et Tehvandil nullseisust kuuekilomeetrise kunstlumeraja valmistamine nõuab kuni kaks nädalat. Tõsi, mida külmemaks ilm tõmbab, seda kiiremaks raja tegemine muutub, lisab Mae.

Kahjuks ütleb Gismeteo – ainus arvestatav portaal, mis kuupikkust prognoosi pakub –, et läheb soojemaks, mitte külmemaks.

Lootes, et Gismeteo eksib, ei tohi samal ajal unustada, et viimane nädal enne Tartu maratoni peaks osalejail kuluma peamiselt puhkuseks. Kindlasti on väga vale hakata maratoninädalal harjutama, eriti arvestades, et seks ajaks pole enamik inimesi sel talvel tõenäoliselt üldse suusatanud. Ja need üksikud, kes on kogunud kilometraaži Tehvandi või Jõulumäe mulluse kunstlumega radadel või talve algul Põhja-Soomes, on vahepealse sulaajaga suurema jao kogutu kasutegurist juba minetanud.

Kokkuvõttes tähendab see, et isegi kui Tartu maraton peaks mingi ime läbi toimuma – olgu või Tehvandi ringil, originaali 63 kilomeetrist pea poole lühemal distantsil –, kujuneb sellest enamikule kannatuste rada.