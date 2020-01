Selgusid Tartu uute aukodanike kandidaadid

Marju Lauristin on sotsiaalteadlane ja poliitik. Ta oli aastatel 1992–1994 Tiit Vähi valitsuses sotsiaalminister ning on olnud riigikogu liige. Marju Lauristin on Tartu ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor. 2014. aastal sai ta Euroopa Parlamendi valimistel 26 871 häält ning osutus valituks.