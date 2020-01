Tartu Do judokad võitsid Eesti meistrivõistlustel kuus kulda ja tõusid võistkondlikus arvestuses Eesti parimaks klubiks

Just poolfinaalis toimus finaalivääriline heitlus. Potapov jäi kiiresti kaotusseisu kahe hoiatusega (kolmas hoiatus on automaatne võit vastasele), kuid kogus end ja sai kolmandal minutil matšikäiku sisse. 15 sekundit enne lõppu otsustas Pertelson maadlusele punkti panna ja läks üritama suurt heidet, mille omakorda kasutas Potapov imeliselt ära, kontreerides Pertelsoni selili.

Anna-Liisa Nurm, kes pidi eelmisel aastal ette võtma ristatsidemete operatsiooni, kaitses edukalt oma U18 tiitlit, alistades kahel korral Darja Mihhailova (EYOFi 9. koht). Treenerid, mõeldes sportlase põlve tervisele, pidasid targemaks jätta Anna-Liisal maadlemata täiskasvanute seas, kus tal oli samuti kaitsta meistritiitel. Õnneks on näha, et sportlane on jõudnud eelmise aasta tasemele tagasi ja nüüd on vaja maadlus teha veelgi julgemaks ja kindlamaks.