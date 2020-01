Professor Peep Talving vaeb kliinikumi usalduskriisi ja pakub nõu, mida teha

Esimesed vastukajad olid, et kliinikute juhid kardavad oma koha ja mõjuvõimu kadumise pärast. Kui seejärel õnnestus rääkida umbusaldajate endaga, selgus muu. Nad väitsid, et on pettunud juhatuse esimehe Priit Eelmäe juhtimisstiilis, mis on mõjunud nende eneseväärikusele. Kumb on usalduskriisi põhjus teie meelest?

Arvan et tegemist on juhtimise stiiliga, mis seisneb väheses kaasatuses ja mõnevõrra autokraatlikus juhtimises. Iga haigla juhatuse lähim meeskond on kliinikute juhatajad. See meeskond on juhatuse suur vara ja tugi! Tööperet peab hoidma mõistlikult koos. Paljud kliinikute juhid on panustanud kliinikumi ja ülikooli aastaid ja seda koostööd ei saa ühe saabli löögiga läbi lõigata. Ilmne on, et selline juhtimine solvas kliinikute juhte, usaldus kadus.

Minu kogemus Karolinska Instituudist ja Karolinska ülikoolihaiglast on olnud hoopis teine. Kõik mu diplomieelsed ja diplomijärgsed õpingud ning ka kogu residentuuri ja doktorantuuri olen teinud Karolinskas. Karolinka Insituut ja haigla on eraldi institutsioonid, aga samas on nad nii integreeritud, teisiti ei oleks see mõeldav.

Niisamamoodi ka USA-s, kus olin Lõuna-Kalifornia ülikooli professor, aga mu töökoht oli Los Angelese keskhaiglas. Mul ei olnud ülikoolis oma kontoritki, kuna ülikool ja kliiniline baas moodustasid seal ühe terviku.

Ma ei tee palju videoloenguid, ikka vahetuid loenguid, sest ma tahan neid erksaid inimesi näha, kes päriselt ka hakkavad opereerima mind, kui mina olen vana ja väsinud.

Kas teie meelest on normaalne, kui kliiniku juht on sellesama eriala professor ka ülikoolis? Et üks inimene on mõjusal positsioonil nii siin kui seal.

See ei pea niimoodi olema, aga see on niimoodi välja kujunenud Tartus, ja minu teada on see kliinikumi põhimäärusesse kirjutatud. Sellel on omad head ja vead. Akadeemiline juht ei pruugi olla parim administratiivne juht struktuuris. Aga ülikooli professor, kes on ka kliiniku juhataja, on mõjus sild institutsioonide tegevuste koordineerimisel.

Traumakirurg ja professor Peep Talving. FOTO: Sille Annuk

Kui me hüpoteetiliselt tõstaksime kliinikute juhtideks mitteakadeemilised persoonid, siis on tõesti raske testida seda, kas mitteakadeemiline juht oskab oluliseks pidada sama hästi neid sambaid, mis peavad olema nii ülikoolis kui ka ülikoolihaiglas: teadustöö, struktuuri arendamine, haigete ravi ja diplomieelne- ning diplomijärgne õpe.

Kas mitteakadeemilisel inimesel oleks see taju, kuidas neid nelja sammast omavahel tasakaalus hoida, see on see suur küsimus.

Mulle paistab samamoodi, et kliinikut ei saa juhtida inimene, kes arstina aktiivselt ei tegutse ja kes ei õpeta, kes ainult administreerib.

Jah, kui sul ei ole seda kõrgemat kliinilist kompetentsi, siis on võimalik, et sind ei vaadata ülikoolihaiglas kui juhti. Aga, kui on väga võimekas ülemarst, ei näe ma suurt probleemi.