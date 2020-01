Kalevipoega luges eile enam kui 40 inimest. Täna töö jätkub

Kalevipoja eeposes on 19 023 rida. Plaan on Annika Orasel tehtud selline, et keskmiselt loeb üks inimene paarkümmend minutit ehk 260 kuni 340 rida. Kui 40 lugejat on lugenud, siis peaks salves olema juba tulblisti üle 13 000 rea, mis tähendab, et tänaseks on vaid väike lõpuspurt jäänud.