Rocki korvpalliklubi sai korvpalliliidu liikmeks

Järgmisena on kavas hakata pidama läbirääkimisi Tartu koolidega, et sügisest lisaks lasteaedadele ka koolides korvpallitrennidega alustada. Praegu tegutseb Rock neljas lasteaias, kus trenne annavad Rocki kunagised mängijad Valmo Kriisa ja Tarmo Kikerpill ning õpetaja Kadri Tein.

Rocki korvpalliklubi on esimene kogukonnaklubi Eestis, hetkel on klubi liikmeks tulnud juba 650 huvilist. Lähiajal on kavas kokku kutsuda klubi üldkoosolek, et klubitöö korraldamine viia veel laiemale pinnale.