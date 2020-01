Kodutütreks astumise tõotuse andsid 33 tüdrukut

Tõotus kõlab nii: «Tahan olla korralik ja aus, armastada oma kodu ja isamaad. Aidata ligimest ja jääda ustavaks Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele.»

Tartu Kodutütarde ringkonnavanem Kristel Altsaar meenutas, mida ta ise oma tõotuse andmisest aastal 2008. mäletab.

«See oli suvelaagris, mäletan seda õhtut väga hästi,» meenutas ta. «Tõotuse andsime Peipsi ääres, Ranna puhkebaasi saunamaja terrassil, kus avanes vaade järvele. Järve äärde oli üles rivistunud kogu laager - mitusada inimest. Kõik olid vaikselt ja kuulasid, kuidas meie, organisatsiooni liikmeks astuvad kodutütred, tõotust lugesime.»

Kristel Altsaarele meenus veel, et ta oli oodanud selle tõotuse andmist väga, kuna oli enne kodutütreks astumist juba mitu aastat noorte kotkastega laagrites kaasas käinud. Tõotuse andmine oli aukartust tekitav.

«Ja ega see tunne ei olegi ajas muutunud,» lisas ta. «Täna võtan vastu 33 kodutütre pühaliku tõotuse ja tunne on ikka seesugune, nagu seisaks ise värisevatel jalgadel Peipsi ääres terrassil, peas vasardamas mõte, et ükski täht tõotuses sassi ei läheks. Arvan, et kodutütre tõotust andvatel tüdrukutel pole veel aimugi, kui elumuutvale seiklusele nad käe annavad.»

Tartu Kodutütarde ringkonnavanem Kristel Altsaar. FOTO: Iiris Prosa

Kristel Altsaar usub, et Kodutütarde organisatsioon on üsnagi populaarne. Tartu linnas ei ole ta meelest ühtegi kooli, kus ei õpiks mõni Kodutütar.

«Meie soovime aga, et organisatsioon võiks olla veelgi suurem ning nõnda tähtsad eluks vajalikud teadmised ja oskused võiksid jõuda veel rohkemate noorte neidudeni,» rääkis ta. «Selleks, et organisatsioon saaks kasvada, ei tule puudust mitte Kodutütardega liituda soovivatest tüdrukutest, vaid täiskasvanutest, kes sooviks sel viisil riigikaitsesse panustada.»

Pidulik hetk. FOTO: Iiris Prosa

Kogu aasta vältel organiseeritakse matkasid ja laagreid. Traditsioonilised on näiteks kevadlaager, suvelaager, Kavilda matkamäng ja jõululaager. Lisaks nendele korraldavad rühmad omaette väga põnevaid üritusi. Näiteks on käidud sukeldumas, teatris, matkadel ja koolitustel. Kodutütreks olemine annab kindlasti tohutult erinevaid lõbusaid ja arendavaid vabaaja veetmise võimalusi!

Tartu ringkonnas tegutseb 23 rühma. Kodutütreid noorliikmetena on Tartus 306 ning tegev- ja toetajaliikmeid on 63. Tegev- ja toetajaliikmed on täiskasvanud noortejuhid, kes korraldavad ja viivad läbi Kodutütarde tegemisi ringkonnas. Kogu riigis on Kodutütreid 3800 ning koos organisatsiooni panustavate tegev- ja toetajaliikmetega on meid 4200.