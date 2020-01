Tartu linn jagas kultuuriasutustele kolmeks aastaks raha

Põhieelarvest eraldatavate tegevustoetuste suurus on nendel asutustel võrreldes möödunud aastaga tõusnud, lisaks saab Elektriteater 2020. aastal Tartu linnalt kultuuriasutustele mõeldud arengutoetust 10 000 eurot ning TYPA nii arengu- kui investeeringutoetust kokku 17 750 eurot.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul soovib linn anda neile asutustele suuremat kindlust tegutsemiseks ja arenemiseks. «Kolmeaastane tegevustoetus on justkui linna kvaliteedimärgis, mida jagatakse silmapaistvatele kultuuriasutustele nende tegevuse kindlustamiseks,» ütles Lees. «Linn loodab, et toetussumma tõus annab nende edasiseks arenguks uut hoogu,» lisas ta. Abilinnapea toonitas nende asutuse üle-eestilist rolli: «Kõik kolm on Lõuna-Eesti kultuurielus väga olulised tegijad ning loodetavasti hinnatakse ja märgatakse nende panust ka riigi tasandil.»