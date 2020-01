Suusamatk kasvas kiiresti tuhandete rahvapeoks

Kui lund ei tule

Plaan A läheb käiku, kui taevast tuleb piisavalt lund: siis sõidetakse täispikkuses, 63-kilomeetrine maraton. Plaan B on suusatada valdavalt looduslikul lumel ja originaalrajal, kuid lühendatud kujul, ning plaani C järgi korraldatakse maraton Tehvandi ümbruses kunstlumeringidel. Hüpoteetilises võtmes on olemas ka plaan D. «Kaalume ja arutame, kas lume täieliku puudumise korral võiks kõne alla tulla ka 30–35-kilomeetrine matk. Aga see plaan on alles ideejärgus,» sõnas Kelk.

Tartu maratoni eesmärk on olnud läbi aegade inimesi ühendada ning nii peab Kelgu sõnul ka jääma. Kuigi lund pole, on emotsioon, ning see on see üks ja ainus, mida suvel kogeb laulukaare all, talvel aga suusaradadel.

Maratoni juubelil kohtusid Indrek Kelk (vasakul) ja Jüri Laurson, kes oli rajal ka 1960. aastal. FOTO: Kristjan Teedema

Tähtsad verstapostid 1960 esimene Tartu-Kääriku 55-kilomeetrine maraton.

1964 uus start Tamme staadionilt, finiš Otepääl.

1972–1975 jäi maraton ära.

1980 said võistlejad stardinumbrid ja rada pöörati 180 kraadi, Matult Tartusse.

1982 kulus suusatajatele

13 600 viinerit, 6000 pirukat, 20 t teed, 4 t puljongit, 4 t seljankat ja 1,5 t leiba.

1982 esimene rattaralli.

1983 esimene sügisjooks.

1986 rekordarv osalejaid, üle 12 000. Sel maratonil murdus 210 suusakeppi, kadus 280 kepirõngast, rebenes 210 käerihma ja juhtus 210 suusasidemeavariid.

1988–1990 jäi maraton ära.

1991 rajati MTÜ Klubi Tartu Maraton.

1994 Tartu maraton sai Worldloppeti maailmasarja liikmeks.

1997 esimene teleülekanne Eurospordi kanalil.

1998 esimene rattamaraton.

2007 esimene rulluisumaraton.

2009 finiš Tartumaa tervisespordikeskuses.

2012 esimene teatemaraton.

2013 viimase 25 aasta osavõturekord, üle 11 000 suusataja.

2015 loodi võistlussari Tartu Maratoni Kuubik. Allikas: klubi Tartu Maraton

Einar Pütsepp FOTO: Kaimo Puniste Einar Pütsepp (65), pensionär, 31-kordne osaleja Kui tänapäeval on rajal ennetuspunktid, siis 1980. aastatel pidin ma oma kohta järjekorras ootama. Ja kui nüüd pannakse end maratonile kirja internetis, siis noorena sõitsin mitu korda selleks Saaremaalt mandrile kohale. Olen maratonirajal õppinud loodust nautima. Üks aasta oli karge talv ja äkki märkasin raja kõrval männimetsa all tedrekukkesid mängimas. Seisatasin ja imetlesin. Keegi karjus muu selja taga, miks ma seisan?! Vastasin, et sellist vaatepilti iga päev ju ei näe. Tartu maraton on kirjeldamatult oluline sündmus, mis toob kokku kõik, kes suusatamist armastavad. Selle talvise laulupeo hiilgeaegadel tuli kokku 12 000 inimest, suurte bussidega. Mina olen rajal kindlasti veel vähemalt kümme aastat, kui ilmataat vingerpussi ei mängi.

Sille Meikop FOTO: Erakogu Sille Meikop (36), tarkvarainsener, kolmekordne osaleja Mul oli lapsest peale unistus sõita Tartu maratonil. 2016. aastat liitusin Suusahullude treeningugrupiga ja pool aastat hiljem ootas ees esimene maraton. 2017. aastal oli talv, kui lund polnud ja maraton peeti Tehvandi kunstlumega ringidel. Tuiskas, rada oli ühel hetkel üsna pehme ja jäljed kadusid. Ometi olid muljed väga positiivsed ja sain kaela oma esimese medali. 2018. aastal võtsin ette täispika Tartu suusamaratoni Otepäält Elvasse. Esialgu tuli olla väga kannatlik, sest rahvast oli palju ja rajavahetus küllaltki keeruline. Algajana ei teadnud ma, kuidas jõuvarusid rajal jagada, ning kui viimases joogipunktis nägin võimalust jõuda finišisse vähem kui viie tunniga, kihutasin edasi, midagi söömata ja joomata. Aga viis-kuus kilomeetrit enne lõppu sai jaks otsa. Õnneks andis sõber mulle kõrvalt oma viimase šokolaadi ja nii jõudsin lõppu. Kogemus oli aga võimas ja tunne sees, et tahan veel. On asju, mida tead, et tahad elus ära teha. Neist üks on paljudele eestlasele kindlasti suusamaratoni läbimine.