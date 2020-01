Nils Niitra: Tartu annab vana hullumaja erafirma buldooseri hoolde

Ka toonane põllumajandusülikool lasi oma Narva maantee ning Staadioni ja Sauna tänava vahelisel alal asuval Theatrum Zootomicumil omajagu laguneda ja müüs siis 2002. aastal hoonekompleksi maha. Arendaja renoveeris ja laiendas krundile jäänud teisi hooneid ja asus nähtavasti ootama, millal see neetud 19. sajandi keskpaiga rudiment kokku kukub!

Arendaja sisuliselt ootas, millal vanad majad lõplikult kokku kukuvad, siis pole enam midagi taastada vaja.

17 ja pool aastat hiljem seisab see endiselt püsti, ehkki seisund on ka muinsuskaitseameti hinnangul avariiline ja julgen sügavalt kahelda, et seda maja ootab ees lammutamisest helgem saatus. Ka Zootomicum on vahepeal põlenud ja omanikud korduvalt vahetunud.

Ja nüüd siis ähvardab samasugune stsenaarium vana hullumaja. Kinnisvaraarendajate loogika on elementaarne: osta krunt vana majaga, seejärel hangi endale detailplaneering, mis lubab krundi täis ehitada ja vajaduse korral võid ju ka lubada, et rekonstrueerid millalgi vana hoone. Seejärel ehita, kuhu vähegi võimalik, ja hakka ootama, millal vana hoone kokku kukub. Muinsuskaitsenõuete täitmine on ettevõtja jaoks lihtsalt majanduslikult mõttetu, sest vana maja taastamine maksab palju rohkem kui uue ehitamine. Kui hoone on jõudnud lagunemise viimasesse staadiumi, tõstab muinsuskaitseamet käed üles ja buldooser võib tööle asuda. Siis teed uue detailplaneeringu ja võid asemele ehitada veel ühe või miks mitte ka kaks uut maja.

Vaade Staadioni tänava nõlvalt all-linnale on iseenesest suurepärane, nii et arendajatele võiks see krunt huvi pakkuda küll, ent just nimelt krunt, mitte maja. Olen olnud alati seda meelt, et riik ja omavalitsus peaks toppima oma nina majanduse ja ühiskonnaelu reguleerimisse nii vähe kui võimalik, samas ei vabasta see vastutusest kultuuripärandi säilimise ees. Elu ise on näidanud, et me ei saa muinsuskaitsealuste kehvas seisus hoonete puhul erasektorit usaldada, siin peaks avalik võim võtma selge vastutuse, mitte käsi puhtaks pühkima.

Kui me oleme pidanud nii palju kordi nägema seda, kuidas ülikoolid, omavalitsused või riik on jätnud ajaloolisi hooneid hooleta ja müünud need kehvas seisus maha lihtsalt selleks, et sokutada oma tegematajätmised kellegi teise kaela, siis miks peaksime eeldama enamat oma rahakoti toel toimetavalt ettevõtjalt?

Tartu linn pole seni Staadioni tänava hoonega seoses vastutust võtnud, aga peaks! Kui me oleme pidanud nii palju kordi nägema seda, kuidas ülikoolid, omavalitsused või riik on jätnud ajaloolisi hooneid hooleta ja müünud need kehvas seisus maha lihtsalt selleks, et sokutada oma tegematajätmised kellegi teise kaela, siis miks peaksime eeldama enamat oma rahakoti toel toimetavalt ettevõtjalt? Miks peaksime lootma, et Supilinnas või Karlovas oma korterit renoveeriv tavakodanik vaatab hea pilguga muinsuskaitseametnike peas sündivatele üha uutele piirangutele, jah need on miljööalad, aga seal on ka mälestisena kaitstavaid hooneid. Tema jaoks pole erilist vahet, kas tegu on Tartu linnavalitsuse või muinsuskaitseametiga, tema jaoks on see üks võim puha.