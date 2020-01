Maratoni juubeliaastal käivitub lumekahur

«Kui nüüd külmaks läheb, aitab uus masin meid hädast välja,» ütles rajameister Assar Kütt. «Sageli on külmakraadide saabudes teised lumekahurid kasutuses ja me ei saa neid laenata.» Kahur viiakse Tehvandile ja kui külma tuleb, õnnestub seal suusatajate rõõmuks ka maraton korraldada.

Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk ütles eile juubeliaasta avakõnes, et Tartu maraton on teinud läbi suured muutused. «Kui esimesel maratonil anti start Emajõe ääres, siis täna kuuskümmend aastat hiljem seisame siin hääbuvas vihmasajus ja näitame hoopis lumekahurit. See on nüüdse maratoni korraldamise võlu,» rääkis Kelk.