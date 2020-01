Kultuuripärl veeres folklooriarmastaja sülle

Tellijale

Kultuuripärl on Eesti kultuurkapitali preemia, mida antakse välja igal aastal igas Eesti maakonnas 2006. aastast ning tunnustab silmapaistvaid inimesi nende panuse eest kunstis, rahvakultuuris, kehakultuuris ja spordis. Tiina Konsen ei tohtinud aga kuni eilse õhtuni teada, et selle auhinna laureaat on tema.