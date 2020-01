Monica Rand pole erakonnast välja viskamise pärast nutnud

Et sundida Rand abilinnapea koha pealt lahkuma, tuleks Keskerakonna fraktsioonil saada kokku hääled tema umbusaldamiseks volikogus, kuid Keskerakonna enda häältest selleks ei piisa. Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon käärib ja võib laguneda. Monica Rand suhtub toimuvasse rahulikult ega kavatse Tartust minema kolida.

Monica Rand, ennustage natuke, mis Tartu koalitsioonist saab?

Ennustamine on tänamatu töö. Eks see on huvitav olukord. Ma ei soovi survestada Reformierakonda, et nad minu umbusaldusavaldusel mind tingimata toetaks. Eeldan, et Keskerakonnal on viis häält, sest Aadu Must ja Irina Panova ei hääleta ilmselt minu vastu. Keskerakond tahab Reformierakonna fraktsiooni häältega umbusalduse ellu viia. Sõltubki Reformierakonna fraktsioonist, kuidas nad hääletavad. Küsimus on, kas Reformierakond tahab sellistes mängudes osaleda või ei. Ma ei kavatse seda isiklikult võtta.

Jaan Toots on kindlasti 2021. aastal Keskerakonna Tartu linnapea kandidaat, ütles abilinnapea Monica Rand.

Kas öösiti magada saate?

Võin rahulikult kinnitada, et magan väga hästi. Mul on juba väiksest peale väga hea omadus, et kui midagi on halvasti, suudan selle blokeerida ja olla mõtetega seal, kus parasjagu tahan olla. Kui ma näiteks raamatut loen, lähen sellesse nii sisse, et ei pane muud maailma tähelegi. Lapsepõlvest mäletan, kuidas ema tuli ja haaras viimaks raamatust ja ütles, et kuule, ma räägin ju sinuga!

Kas nutnud ka pole?

Erakonnast välja viskamise pärast mitte. Pisarad olid silmas siis, kui tuli telefoni teel ähvardus.

Mis te arvate, kellele te abilinnapeana ette jäite?

See ongi võib-olla Keskerakonna uus poliitiline tava, et kui julged olla oma arvamusega, mitte lömitada, mitte käia mööda uksetaguseid ja nurga taga palvetamas ja kummardamas, siis vaadatakse, et see inimene pole kohta väärt.

Jaan Toots heidab teile järjepidevalt ette käitumisprobleemi. Aga enne teie ja Madis Lepajõe abilinnapea kohtadelt kangutamise püüdu ning teie vastuhakku polnud ju mingit käitumisprobleemi õhus. Või oli?

Ma tõepoolest tahaks ise ka teada, millised käitumisprobleemid mul on. Kellega ma pole suhelnud? Kellele ma olen halvasti öeldud? Olen küll väga nõudlik ja ütlen alati välja selle, millega ma rahul pole. Jah, kampaaniameeskond sai valimiste ajal minu käest riielda, kui ei peetud kinni kokkuleppest, mil pidime kõik väljas olema. Kui liigne nõudlikkus on see, mida ette heidetakse, olen ma sellega nõus.

Miks siis Jaan Tootsil pole võimalik teiega koostööd teha?

Tema väidab, et tal pole minu vastu midagi, et minu abilinnapea koha pealt eemaldamise otsustas juhatus. Ometigi on mulle laekunud infot, et tegelikult oli tema üks teematõstjatest, kes pakkus abilinnapeade vahetamise välja. Sellega olla väidetavalt hoogsalt kaasa tulnud üks teine juhatuse liige, Jelena Frunze.