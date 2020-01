Vald õpib koos linnadega kaasavat valitsemist

Elanike kaasatuse kohta praegusel ajal arvas Tartu abivallavanem Tarmo Raudsepp, et olukord ei ole halb, ning viise oma arvamust väljendada jagub. Samas nentis Raudsepp, et asjad võiksid alati olla paremad.

Elanike kaasatus sõltub abivallavanema hinnangul ennekõike kogukonnast, teemade tähtsusest ja päevakohasusest. Seda kinnitab tema sõnul tõsiasi, et mõnikord on koosolekul ruum rahvast täis, vahel aga on kohal vaid üksikud huvitatud. «Traditsioonilised viisid sageli ei tööta ja vaja on midagi uut, mis samas ei nõua inimestelt liiga palju aega,» märkis Raudsepp.