Tartu noored valivad noortevolikogu

Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on valimiste toimumise hetkel 14-20aastane. Igal hääletajal on üks hääl. Kandidaatidega saab tutvuda infosüsteemis Volis, kus toimub elektrooniline hääletus. Hääletada saab ka raekoja infokeskuses täna ja homme kell 9-17 isikut tõendava dokumendi alusel.