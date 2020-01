Uue ujula ja veekeskuse rajamise üle käis oksjonil tihe rebimine

Tartu linnavalitsuse korraldatud oksjon, millega otsiti Lõunakeskuse taga Riia 195 kinnistule hoonestajat, lõppes täna kell kaks päeval. Hoonestusõiguse tingimustes on kirjas, et kinnistul peab hiljemalt viie aasta pärast valmima ujula ja veekeskus.

50 aastaks seatud hoonestusõiguse võitis OÜ R2 Spa tütarettevõte Spa-Arenduse OÜ. R2 Spa on kolm aastat Kvartali keskuses V Spad pidanud. Mõlema ettevõtte juhatuse liige on Tartu Coopi (Tartu tarbijate kooperatiivi) juht Tarmo Punger.

V Spa juhataja Gea Puidak sõnas, et ettevõttel oli selle kinnistu vastu suur huvi. «V Spa on töötanud kolm aastat ning soovime areneda ja arendada,» ütles Puidak. Ta lisas, et kui V Spa on keskendunud rohkem saunadele ja rahulikule ajaveetmisele, siis uus ujula ning veekeskus aitaksid arendada just seda, mille järele inimesed pärivad – veepark ja ujumisvõimalused. «Lapsed tahavad hullata, möllata ja pritsida, aga sellist veeparki ei saa Kvartali neljandale korrusele teha,» rääkis Puidak.