Politseile laekus teade, et 6. detsembril varastati Mustvees Tartu tänava kauplusest 49 pudelit viina.

Eile teatati politseile ka, et Tartus Nelgi tänaval on sisse murtud eramusse, kust viidi sularaha ja kuldehteid. Esialgne kahju on 900 eurot.