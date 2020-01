Ain Kaare: tõde ravikodust – vastuseta küsimused (skeptiku vaade naabertänavalt)

Ehk siis pole mingit garantiid, et mälestisena arvel olev hoone edasi ei lagune, kuni lõpuks tõdetakse, et renoveerida ei ole enam mõistlik. Viitavad ju ravikodu rajajad just Peedu miljöö osale raviprotsessis, aga vanad hingega hooned, mitte uusehitised, on just need, mis selle miljöö loovad. Kavandatud mahus uushoonestus hävitab selle miljöö jäädavalt. Mitte ainult sellel kinnistul, vaid kogu Peedu miljöö raudtee ja jõe vahel. Ja see võib viia tõesti naabrite kardetud kinnisvarahindade langemiseni.

Kellele kuulub Vapramäe 9/11/13 kinnistu? Kuhu kadus MTÜ Peedu Ravikodu Selts?

Enne MTÜ Oskar Alliku Kodu ei olnud kinnistu omanikuks MTÜ Peedu Ravikodu Selts, vaid MTÜ Laste Ravikodu Selts ja viimasel jäi majandusaasta aruanne esitamata aastatel 2012–2018. Seega mitte ühel aastal, nagu väitis Ants Johanson Tartu Postimehele antud intervjuus, vaid lausa seitsmel aastal järjest.

Oled üle 150 000 euro maksva kinnistu omanik ja riskid aastaaruande esitamata jätmisega MTÜ sundlikvideerimisega? Nii aga paraku juhtus. Miks peaksime eeldama, et sama isikute ring suudab nüüd paremini varaga toime tulla?

Mis on teie meelest inimeste hirm?

Minu meelest on inimeste hirm põhjendatud. Planeeritud hoonemahud ei suhestu kuidagi sinna kavandatud hoolealuste arvuga. 170 ruutmeetrit pinda hoolealuse kohta tundub isegi klassiruume, kontoriruume, käsitöökodasid arvestades ülepingutatuna. Ja loomlikult tekib naabrites hirm: kas ravikodu kümnele lapsele on ikka see, mis sinna tegelikult tuleb? Või on hoolealuseid palju rohkem? Või tuleb sinna hoopis midagi muud?

Ja mis peitub ikkagi sõna «kompetentsikeskus» taga? Koolitused. Aga kui suurtele gruppidele? Kui sageli? Ka 20 inimest korraga on selles kohas palju.

Kuid kõige suurem probleem on plaanitud kompleksi jätkusuutlik rahastusmudel. Seda ei ole. On vaid lubadused, et alanud aasta jooksul töötatakse välja kompleksprobleemidega lastele mõeldud teenuse sisu ja võimalikud regulatsioonid. Pelgalt lubadused, ei muud. Mis saab siis, kui kompleks on annetajate raha eest valmis ehitatud, aga tegevuseks raha pole.

Hooned on vaja sisuga täita, aga millise sisuga? Aga kui teenuse hind ei kata kompleksi ülalpidamiskulusid? Rajajad räägivad küll plussenergia­majast, aga kuidagi tuleb see energia toota. Päikeseenergia – vaadake maa-ameti ortofotot, enamik kinnistust on suurte puude varjus.

Puudub variant B, tõsiselt ei saa võtta ravikodu rajajate poolt väljakäidud lahendust, et ebaõnnestumisel müüakse kinnistu maha ja uued omanikud vaatavad, mis sellega edasi teevad.

170 ruutmeetrit pinda hoolealuse kohta tundub isegi klassiruume, kontoriruume, käsitöökodasid arvestades ülepingutatuna.

Miks te alla ei anna, kui näete, et te ei ole naabruskonda teretulnud?

Lahenduseks ei ole, et alustatut pooleli ei jäeta. Lahenduseks pole ka see, et me teeme selle ära nagunii. Lahenduseks on kompromiss piirinaabritega, toetused teiselt poolt jõge ja teiselt poolt raudteed ei loe, kui piirinaabrid nõus ei ole. Just nende elu mõjutab rajatav kompleks kõige rohkem. Ja millisest miljööteraapiast me räägime, kui piirinaabrid altkulmu põrnitsevad.

Minu arvates peaksid keskuse rajajad ja selle rajamise vastased leidma kompromissi. Ja vältima seniseid suhtlusvigu – miks said piirinaabrid selle keskuse rajamise plaanidest teada alles novembri lõpus, kui «Jõulutunneli» annetuse väljakuulutamine oli päevade küsimus, mitte varasuvel, kui sai teatavaks, et «Jõulutunnel» on selle keskuse rajamise finantseerimise kavva võtnud? Lahenduseks võiks olla väiksema ravikodu rajamine, renoveerides kaks hoonet kuni kuuele hoolealusele ja jättes uusehitised ehitamata. Ühe lasterikka pere Peedule kolimise vastu ei tohiks kellelgi midagi olla.