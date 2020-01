Henn Põlluaas: riigikogul pole kavas saadikutele nõunikke palgata

Saadikutele nõunike palkamine on vana ja habemega teema, mille kohta küsis minult hiljutises intervjuus ERRi ajakirjanik Toomas Sildam ja hiljem «Aktuaalne kaamera». Avaldasin isiklikku arvamust, et ehkki olen olnud nõunike palkamise vastu, võiks see teatud tingimustel riigikogu töö kvaliteeti tõsta. Loomulikult tooks nõunike palkamine kaasa kulu maksumaksjale, ja see on ka peamine põhjus, miks seda ideed ei ole kavas arutada.