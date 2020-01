Kirjandusmuuseumi direktori Urmas Sutropi sõnul on koondamine viimane võimalus, pigem katsutakse hoida kokku igal pool mujal, kus vähegi võimalik.

Eesti kirjandusmuuseum on sattunud täbarasse seisu, sest Eesti teadus­agentuuride uurimistoetuste möödunud aasta taotlusvoorus jäädi tühjade pihkudega. See tähendab, et tänavu tuleb hakkama saada üksnes haridusministeeriumilt tuleva baasrahastusega.