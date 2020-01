Keskerakondlased viskasid Monica Ranna parteist välja ja kaaluvad uueks abilinnapeaks meest, kellega nad tegid kaks aastat tagasi sama

Širokov kinnitas, et teda on kutsustud külaliseks Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse homsele nõupidamisele, kuid ta pole veel päris kindel, kas ta sinna jõuab, sest käsil on ka muid asjaajamisi. Tema sõnul pole seni keegi talle otsesõnu abilinnapeaks kandideerimise ettepanekut teinud, kuid andis mõista, et varasematest vestlustest on selline idee läbi jooksnud.

«Kui pakuvad, eks ma pea siis korralikult kaaluma. See poleks ju paha pakkumine, aga saan aru, et neil on endalgi palju tahtjaid,» lausus Širokov.

Širokov tunnistas, et keskerakondlased on teda tagasi enda sekka meelitanud juba rohkem kui aasta tagasi, aga seejuures pole omaaegse väljaviskamise kompensatsiooniks midagi väärilist välja pakutud. Nimelt kustutas Keskerakonna juhatus 2017. aasta 11. septembril ehk pisut enne eelmisi kohalikke valimisi partei liikmete nimekirjast Tallinnas, Saaremaal ja Tartumaal korraga 47 inimest. Kõigi nende puhul toodi põhjuseks kandideerimine kodupartei vastu mõnes valimisliidus.

Tartumaal visati erakonnale vastutöötamise pärast välja kolm inimest, nende seas Aleksandr Širokov, kes samal ajal istus korraga nii Kallaste linnapea kui Peipsiääre valla vallavanema toolil.

Širokovile heideti ette, et ta läks valimistele vastu valimisliidu Uus Vald koosseisus. Keskerakonna toonane piirkonnajuht Peeter Ernits* ütles, et Širokov oli talle oma tavatut käitumist seletanud Peipsiääre kandis valitseva eriolukorraga, kus polevat võimalik Keskerakonnal oma nimekirja kokku saada. See aga olevat Ernitsa väitel osutunud valeks, sest tegelikkuses oli Keskerakonnal ses piirkonnas ohtralt toetajaid. «Meie oma ohvitserid läksid meie vastu. Lahingus lähevad sellised inimesed seina äärde. Valimised on tsiviliseeritud asi ja nad visati erakonnast välja,» nentis Ernits.

Širokov seevastu leidis, et konflikti allikaks oli tema liiga tugev isiksus. «Olen Ernitsale suur rivaal. Eelmistel riigikogu valimistel sain temast palju rohkem hääli ja nüüd kardab, et järgmistel riigikogu valimistel võtan hääled temalt ära,» selgitas ta oma vaatenurka.

Seda, miks otsustati valimistele minna valimisliiduga ega proovitudki Keskerakonna nimekirja välja panna, põhjendasid Širokov ja tema lähemad kaasvõitlejad sellega, et neil oli valimisliit juba varakult valmis ja kui Ernits tuli lagedale erakondliku nimekirja nõudega, oli juba hilja.

Aleksandr Širokov astus 2018. aasta 19. novembril Erakonna Eesti 200 liikmeks ning kogus kolm ja pool kuud hiljem selle nimekirjas riigikogu valimistel 453 häält. Läinud aasta 13. septembril astus ta Eesti 200st välja.