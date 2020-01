OTSE ⟩ Euroopa Komisjoni asepresident arutleb Tartus Euroopa tuleviku üle

Täna on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Horvaatiast pärit Dubravka Šuica. Asepresident Šuica vastutusala Euroopa Komisjonis on demokraatia ja demograafia, täpsemalt kodanike Euroopa Liidu asjades kaasarääkimise võimaluste suurendamine, Euroopa tuleviku konverentsi käimalükkamine ja selle tagamine, et Euroopa Liidu poliitika kujundamisel võetaks arvesse demograafiliste muutuste mõju ja tagajärgi. Šuica on ka esimene volinik (peale Kadri Simsoni), kes Eestit külastab.