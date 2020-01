Kliinikumi usalduskriis püsib esialgu vaikuses

Seda kinnitasid sisekliiniku juht professor, Margus Lember, kes on ka Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan ning anestesioloogia- ja intensiivraviliiniku juht, professor Joel Starkopf, kes on ülikooli kliinilise meditsiini instituudi eesotsas.

«Kliinikumi nõukogult me praeguseks oma pöördumisele vastust saanud ei ole. Seda lubati teha pärast protokolli valmimist ja see võtab veel natuke aega,» sõnas Margus Lember. «Teame ka, et nõukogu liikmed on lubanud meiega kohtuda, selleks otsitakse sobivat aega.»