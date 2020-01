Urmas Klaas: keskne teema on, kas koalitsioonil piisab Monica Ranna umbusaldamiseks hääli

Keskerakond heitis täna hommikul Monica Ranna erakonnast välja, mis saab edasi?

Keskerakond peab nüüd ütlema, mis on nende ettepanek. Kas see ettepanek on Monica Ranna umbusaldamine volikogus või on mingeid teisi ettepanekuid. Praegu ametlikku ettepanekut ei ole laekunud. Loogiliselt võib arvata, et soovitakse Monica Randa umbusaldada.

Umbusalduse algatamiseks Keskerakonnal üksi hääli ei piisa, kas Reformierakond tuleb muutunud olukorras umbusaldusavalduse esitamisega kaasa?

Reformierakond peab praegust olukorda arutama ning kujundama oma otsuse. Kindlasti on selle võrrandi teiseks pooleks ka teadmine, keda Keskerakond soovib esitada abilinnapea kandidaadiks.

Jaan Toots on öelnud, et kandidaate on mitu, kas neid kandidaate on teile tutvustatud?

Minule on räägitud ühest kandidaadist, keda on nimetatud mitteametlikuks kandidaadiks. Ja Jaan Toots on öelnud, et ametliku kandidaadi esitab ta neljapäeva õhtul pärast seda, kui Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus on kandidaadi välja valinud.

Jaan Toots kordas täna, et tema ise kindlasti abilinnapea rolli astuda ei soovi, kui küsisin, kas nimi Aleksandr Širokov on talle tuttav, oli vastus, et tuttav on küll, aga ta ei ole valmis kinnitama, kes on nende kandidaadid. Ka see nimi selles kontekstis on teile tuttav?

On tugev loogika selles, et Jaan Toots võiks olla abilinnapeakandidaat, sellepärast, et töökorralduslikult on hea, kui erakonna piirkonnajuht on valitsuses. Võimalike kandidaatide hulgast on Aleksandr Širokovi nimi käinud läbi küll. Aga veelkord ütlen, et ootan Keskerakonna ametlikku kandidaati pärast nende juhatuse otsust.

Mida tähendab olukorra lahendamisel teadmine, et kuigi Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonil on Tartu volikogus 27 häält, siis sama palju ei tule kokku Monica Ranna umbusaldushääletuse puhul? Vaja oleks vähemalt 25 häält, ent volinikud Aadu Must ja Irina Panova ilmselt Ranna vastu ei hääleta.

See ongi järgnevate arutelude üks keskseid teemasid.

Kas Reformierakond on pidanud sotsiaaldemokraatidega kõnelusi Tartus uue koalitsiooni moodustamise üle?

Meil on olnud hea koostöö Keskerakonnaga ja meie põhimõte on, et üks partner korraga. Ametlikke kõnelusi kellegi teisega peetud ei ole.

Millisel kuupäeval Reformierakond otsustab, kellega Tartus koostöö jätkub?

Kui Keskerakond on juhatuse tasemel otsuse teinud, ootame ettepanekut, millistena nemad näevad järgmisi samme, soovin teada võimaliku abilinnapeakandidaadi nime ja kogu selle info pealt järgmisel nädalal seisab ees mitmeid kohtumisi ja koosolekuid.

23. kuupäeval, kui koguneb Tartu volikogu, peaks olema suund valitud?