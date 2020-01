Heino Elleri muusikakooli õpilased pälvisid Peterburis suurt tähelepanu

Üksikesinejaid hinnatakse sel konkursil mitmes voorus ja mitmes vanuserühmas. Kõige nooremad on kuni 9-aastased ja kõige vanemad noored täiskasvanud. Konkursist osavõtt on mängijaile suur katsumus, kuna just Venemaad peetakse keelpillimuusika kantsiks. Savšinski konkursil jagatakse kohti ja diplomeid ning parematest parimad pääsevad lõppvooru Grand Prix´d püüdma.