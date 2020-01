Valguskunsti festival otsib kunstnikke ja juhendajaid

«Mida korrastatum on linnaruum, seda vähem me seda märkame ning sellesse sekkume,» ütles Tava2020 linnaruumi installatsioonide kuraator Andra Orn. «Selle võrra vähem on meil ka võimalusi suhestumiseks, loominguliseks avastamiseks, mängulisuseks. Üks võimalus sekkuda on luua niisuguseid valgusinstallatsioone, mis kõditaksid sotsiaalset närvi, aitaksid avastada keskkonda, märgata detaile ja kutsuksid leidlikult üles linnaruumi mõjutama,» lisas Orn.