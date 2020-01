Elektriteater näitab PÖFFi peaauhinna pälvinud filmi, mille jäädvustas eesti operaator

«Vastupidi» on Eesti operaatori Max Golomidovi ja India päritolu režissööri Anshul Chauhani teine koostööfilm. Lugu algab, kui koolitüdruk Sora leiab salapärase päeviku. Teise maailmasõja meenutuste hulgas on viide kodu lähedale peidetud aardest. Samal ajal ilmub linnakesse tagurpidi kõndiv kodutu mees, kellest saab ootamatult Sora ja tema pere pingeliste suhete parandaja.

FOTO: The Movie Database

«See on võimas ja müstiline lugu, mis seob uut ja vana Jaapanit. Filmi tegelaste arvates peaks minevik olema ammu maha maetud ja unustatud, ent ometi kerkib see ikka ja jälle pinnale, et kummitama jääda,» resümeeris detsembris PÖFFi žürii, nimetades filmi «Vastupidi» tõeliseks kinokunstiks.