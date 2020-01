Puiduettevõtte Rait AS juhatuse esimehe Ivar Dembovski arvates on puidutööstusest leiva lauale toovad inimesed ebaõiglaselt saanud kaela rünnakuid, justkui oleks puidutööstus keskkonnavaenulik. Tegelikult peaks ühe materjali kahjulikkusesse rohkem süvenema.

Puidutööstus on kiidetud ja kirutud sektor. Kas on siis tegemist majandusharuga, mis näeb metsas vaid raha ja tahab puid maha võtta ajal, mil värske õhk on järjest vähem iseenesestmõistetav ning kliima päästmine uus religioon? Või on tegemist haruga, mis vastuoksa just aitab kliimamuutusi vähendada?