Keskerakondlased pressisid nõunikult lahkumisavalduse välja

Timmusk oli juhtunut kommenteerides napisõnaline ja ütles, et ei sooviks sel teemal rääkida. Kuid ta kinnitas väiteid, et lahkumisavaldust sundis teda raekojas kirjutama volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman koos volikogu liikmete Jelena Frunze ja Rein Kokaga ning Artjom Suvoroviga. Juures viibis Markus Meier, keda nähakse fraktsiooni uue nõunikuna.

«See jutt on üleval seepärast, et oleme käsitlenud nõuniku ametikohta noortekogude ergutamise kohana,» selgitas Vladimir Šokman. «Nii ka Kirkega oli jutt, et tema ülesanne on fraktsioonitöö kõrvalt tegelda noortekoguga. Nüüd on meil uus noortekogu juht.»