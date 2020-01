Riigikohtu esimest sajandit meenutavad mälestustahvel ja postmark

Õigusajaloolane Toomas Anepaio meenutas, et mälestustahvli idee pärineb 85 aasta tagusest ajast, kui Riigikohus pealinna koliti, õigemini tegi Jaan Tõnisson siis ettepaneku rajada Tartusse rahu muuseum. Idee sütitas teist suurt riigimeest Ants Piipu, kes esitas Tartu linnavalitsusele kolmest punktis koosnenud sooviavalduse: et Riigikohtu esimese maja seinale pandaks mälestustahvel; et Riigikohtu tsiviilkolleegiumi saalis, kus sõlmiti Tartu rahuleping, oleks mälestustahvel Tartu rahule ning kolmandaks, et endisesse Riigikohtu esimehe kabinetti rajataks rahu muuseum.

Ilves märkis, et marki kujundades pidas ta silmas, et välja tuleks kõik Kuksi teose peened detailid. «Olen ise tulemusega väga rahul, ja tundub, et on teisigi, kellele see mark väga meeldib,» ütles Ilves.