Jüri Saar: Jaan Tootsi kolm kuud kestnud tööõnnetus

Tegelikult ei ole ju Tartu linnaelu tähtsaim küsimus, kas Keskerakonna juhatus heidab Tartu abilinnapea Monica Ranna homme erakonnast välja, alludes nii piirkonna juhatuse ja uue piirkonnajuhi Jaan Tootsi soovile, või jätab heitmata. Ilmselt heidab, leiavad mõnedki Tootsi tekitatud kriisile kaasa elajad. Seepärast, et see on kiireim võimalus lõpetada inetu tüli, mille lahendus justkui oli juba 7. novembril kokku lepitud. Aeg on otsas, on välja öelnud Tartu linnapea Urmas Klaas, kes soovib koalitsioonikaaslase ridades käivat nägelust asuda lõpetama 23. jaanuari volikogus. Kas mäletate, juba siis, 7. novembril ehk kaks kuud tagasi oli see tüli kestnud piinlikult kaua ja muutunud Reformierakonnale häirivaks. Sellestki rääkis Klaas tüli klaarima tulnud Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega tol õhtul.