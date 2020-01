Eile otsustas Tartu ülikooli kliinikumi nõukogu, et jätkab koostööd juhatuse esimehe Priit Eelmäega. Nõukogu liikmed leidsid, et kuigi kliinikute juhid on Priit Eelmäed umbusaldanud, on neil siiski ühisosa karjäärimudeli loomises ja struktuurireformi elluviimises. Erimeelsused on nõukogu liikmete hinnangul olnud muudatuste tegemise viisides.