Nüüd hakkab mure lahenema: kultuuriministeerium eraldas selleks aastaks Vanemuise teatrile 64 000 eurot, et korda saaksid suure maja elektri peakilp ja kaablid.

Seni on vana elektrisüsteem probleeme tekitanud õnneks vaid päevasel ajal ning ükski etendus või kontsert elektriprobleemide tõttu ära jäänud pole, märkis Vanemuise teatri mehhatroonik ja töökeskkonnaspetsialist Even Poltan. «Palju probleeme oleme suutnud ka ennetada, kuid ette on tulnud näiteks lülitite läbipõlemist,» lisas ta.